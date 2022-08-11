Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Karacasu Kaymakamlığı tarafından, Afrodisias Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Karacasu Kaymakamlığı tarafından, Afrodisias Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Afrodisias Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan ve 30 bin kişilik stadyumu, 4 kapı anlamındaki simgesi haline gelen tetrapylonu, tiyatrosu, odeonu, hamamı, yüzlerce heykel ve eşsiz mitolojik öyküleri ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen çok sayıda tarihi değeriyle dünyada adından söz ettiren Afrodisias Antik Kenti’nde misafirlerin daha güzel bir ortamda ziyaret edebilmesi için yürütülen çalışmalarla bölgede detaylı çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Konu ilgili olarak Karacasu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, “Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Karacasu Kaymakamlığı tarafından Afrodisias müze girişinin çevre düzenlemesi ile Müzenin bakım ve onarımı yapıldı” ifadelerine yer verildi.