İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Afrin’de eylem hazırlığında olan PKK/PYD/YPG’li teröristlere, Münbiç’ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Afrin’de eylem hazırlığında olan PKK/PYD/YPG’li teröristlere, Münbiç’ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu.

Taziye evine giderken otomobilin çarptığı genç, son yolculuğuna uğurlandı Taziye evine giderken otomobilin çarptığı genç, son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü’nün operasyonuyla, Afrin’de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG’li teröristlere Münbiç’ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.