Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Zehra Söylemez, kendisinin kurduğu Yağmur Yardımlaşma Derneği aracılığıyla Afrika’da bugüne kadar 400 su kuyusu açtı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Zehra Söylemez, kendisinin kurduğu Yağmur Yardımlaşma Derneği aracılığıyla Afrika’da bugüne kadar 400 su kuyusu açtı.

Küçük yaşta Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali döneminde Müslümanların gördüğü zulümlerden etkilenerek yardım faaliyetlerine başlayan Söylemez, bugüne kadar Filistin’den Etiyopya’ya, Suriye’den Arakan’a kadar birçok ülkeye yardım götürdü. Kendisinin kurduğu Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği aracılığıyla topladığı bağışlarla yardımlarını muhtaç ve mazlumlara ulaştırıyor. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı’nın 19’uncu gününde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyetinde "Zehra Teyze" olarak bahsettiği Söylemez, o günden itibaren herkes tarafından "Zehra Teyze" olarak bilinirken, Afrika’ya yaptığı yardımlarla Afrika’nın da "Zehra Teyze"si oldu. Bugüne kadar Afrika kıtasında 14 ülkede 400 su kuyusu açan Söylemez, su kuyusunun yanında Şehit Ömer Bilal Akpınar Mescidi, yetimhaneler ve konutlar yaptırdı.

"8 ayda 113 su kuyusu açtı"

Söylemez, 8 aydır Burundi, Uganda, Gana ve Tanzanya’da kalarak 113 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Karabüklü 72 şehit adına bugüne kadar 58 su kuyusu açılışı gerçekleştiren Söylemez, Gana’da bir, Uganda’da iki mescidin temelini attı. Söylemez, Uganda’da ayrıca iki mescidi hizmete açarken bir de kız yetimhanesinin temelini attı. İhlas Haber ajansı muhabirine açıklama yapan Söylemez, 8 ayda 500 adet akika, adak ve şükür kurbanları kestiklerini söyledi.

En can alıcı noktanın su olduğunu ifade eden Söylemez, "Biz o yüzden su kuyularına ağırlık veriyoruz. 8 ay boyunca Afrika’da toplamda 113 su kuyusu açtık. Bugüne kadar toplamda 400’e yakın su kuyusu açıldı. Karabüklü 72 şehidimizin adına su kuyuları açıyoruz, bunun 50 tanesini açtık. İnşallah diğer şehitlerimiz adına su kuyularımızı açacağız" dedi.

"Türkiye’deki ihtiyaç sahipleri göz ardı edilmiyor"

Kendilerine destek veren bağışçılara teşekkür eden Söylemez, "Büyük teveccüh gösteriyorlar ve bizlere verdikleri destekle birlikte bizlerde orada hizmetlere devam ediyoruz. Dünyada gerçekten bir kriz var. Oradaki insanların içinde bulundukları durumla kıyaslanmayacak bir durumda şuan dünya. Oradaki insanların zaten sömürgenin hala devam ettiğini görüyorsunuz, o çaresizliğe binaen bizler oralarda biraz daha fazla hizmet yapma durumunda kalıyoruz. Bu konuda insanların, ülkemizdeki yoksulluğu göz ardı etmediğimizi bilmelerini istiyorum. Buradaki imkanlarımızın olduğunu gördüğümüz için biz oradaki çaresiz insanlara çare olduğumuz için oralarda daha fazla kalıyoruz" diye konuştu.

Uganda’nın Karamoja bölgesinde açlıktan ölen insanların olduğunu, o bölgede gıda yardımları yaptıklarını aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"O kadar vahim bir durumdu ki, biz o yüzden oraya biraz daha ağırlık verdik. İnsanlara gıda yardımları dağıttık. Sadece Ramazan’da değil, senenin her ayında gıda yardımı yapmamız gerektiğine inandığımız için su kuyuları açmaya gittiğimizde gıda yardımlarımızı da yaptık. Orada insanları görüyoruz, hastane yok, doktor yok, hasta insanları da alıp başkente getirip tedavi ettiriyoruz. Kurbanlar kesiyoruz, adak, şükür, akika kurbanlarıyla oradaki aç olan çocuklara insanlara yemek yedirmek insanı mutlu ediyor."

100 öğrencilik "kız yetimhanesi"

"Uganda’da bir kız yetimhanesi temeli attık" diyen Söylemez, "Bu kız yetimhanemiz 100 tane kız çocuğumuzu himaye edebileceğimiz güzel bir merkez olacak. Hem de bir okulun bahçesinde. Hem eğitimlerini alacaklar hem de daha güvenli bir yerde Yağmur Yardımlaşma Derneğinin şemsiyesi altında korunaklı bir şekilde inşallah bu yetimlerimize de sahip çıkacağız. Bizler, Afrikalının dilinde bile Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği dedirtmenin, Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu ve onurunu yaşıyoruz. Oradaki çocukların şarkıları bile değişti, ’Merhaba Türkiye’, ’Türkiye çok yaşa’ bu tarz şarkıları söylüyorlar. Bu da bizi onurlandırıyor" ifadelerine yer verdi.