2017 yılında Ankara’nın Kızılay sokaklarında doğan siyahi müzik grubu HighLife Band, müzikteki çok yönlülüğü ve Afrika kökenlerini yansıtan tarzıyla kısa sürede büyük bir başarı yakaladı.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın en sevilen gece canlı müzik grubu olarak bilinen HighLife Band, sahnedeki enerjisi ve samimiyetiyle hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

İlk konserlerini Noxus Pub’da veren grup, asıl çıkışını Amelie’s Garden sahnesinde yaptı. Ardından Siyah Beyaz, Cafe Bien ve Manhattan gibi Ankara’nın ikonik publarında sahne alarak şehirde hızla tanındı. Yalnızca başkentle sınırlı kalmayıp Türkiye’nin dört bir yanında festivallerde ve etkinliklerde sahne alan grup, sokak müzisyenliği ruhunu koruyarak dinleyicileriyle bağ kurmaya devam etti.

Grubun ilk üyeleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Daniel Mutombo (bas gitar) ve David Mutombo (elektrik gitar), Gana’dan Emmanuel Quist (davul) ve Kenya’dan James Asenji Mwanje (saksafon ve solist) gibi uluslararası isimlerden oluşuyor. HighLife Band, Afrika müziğini caz, funk, pop, blues ve reggae gibi türlerle harmanlayarak farklı müzik tarzlarını bir araya getiriyor.

“Grubun asıl çekiciliği, kökenlerini koruyarak modern bir sound yaratabilmeleri” diyen grubun davulcusu Emmanuel Quist, HighLife Band’i sadece bir müzik grubu değil, aynı zamanda kültürlerin bir araya gelme noktası olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Grup, 2023 yılında Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Göç Günü etkinliklerinde ödüllendirildi. Bu başarı, HighLife Band’in kültürler arası diyaloğa yaptığı katkının bir göstergesi olarak kabul edildi.