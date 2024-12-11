Türkiye ile Fildişi Sahili arasında sağlık turizmi alanında güçlü bir işbirliği başlıyor. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirecek projeleri gündeme getirdi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Khadidjata Toure tarafından kabul edilen Prof. Dr. Bay, iki ülke arasında sağlık turizmi alanında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısının potansiyeline dikkat çekti.

Türkiye’nin sağlık altyapısı ve ileri düzey tedavi imkanları

Prof. Dr. Aysun Bay ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık altyapısının, alternatif tıp, termal kaplıcalar ve doğal güzellikler bakımından son derece zengin olduğunu belirterek, karaciğer nakli, kanser tedavisi, organ nakli ve cerrahi müdahaleler gibi alanlarda Türkiye’nin uzman kadrolarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bay, Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile bu alanda ortak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Tıbbi aromatik bitkiler ve ekonomik işbirliği

Prof. Dr. Aysun Bay, tıbbi aromatik bitkiler alanında da iki ülke arasında işbirliği potansiyeli olduğunu belirtti. Fildişi Sahili’nde yetişen bitkisel ürünlerin, hem Fildişi Sahili ekonomisine katkı sağlaması hem de Türkiye ve diğer ülkelere ihraç edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Bay, bu konuda Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu üyeleri ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye’ye sağlık turizmi alanında destek

Toplantıda, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye gelecek hastalar için güvenli, sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmaya hazır oldukları da vurgulayan Prof. Dr. Bay, ayrıca Fildişi Sahili’nin sağlık politikalarını desteklemek amacıyla yapılacak sağlık yatırımları ve yeni hastaneler ile kliniklerde işbirliği yapılması gerektiği de ifade etti.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkiler

Prof. Dr. Aysun Bay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara’nın güçlü ikili ilişkilerinin, iki ülke arasındaki sağlık turizmi işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını de belirtti. Bay, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Yönetim Kurulu olarak bu ilişkilerin güçlenmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Büyükelçi Khadidjata Toure’den teşekkür ve işbirliği mesajı

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Prof. Dr. Aysun Bay ve heyetini tebrik etti. Toure, Türkiye ile Fildişi Sahili arasında tarihi bağların olduğunu ve bu güçlü ilişkilerin sağlık turizminde de devam etmesi gerektiğini söyleyerek iki ülke arasındaki sağlık işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu ile birlikte çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Geleceğe yönelik ortak çalışmalar

Toplantıda ayrıca, Fildişi Sahili’nin sağlık alanında yapmayı planladığı yatırımlar ve sağlık turizmi alanındaki işbirliği fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Fildişi Sahili’nde yetişen tıbbi aromatik bitkiler ve bu alandaki potansiyel de gündeme geldi.

Bu görüşmeler, iki ülke arasında sağlık turizmi alanında güçlü ve verimli bir işbirliğinin temellerini atmış oldu.