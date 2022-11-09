Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen Afrikalı Zainab Lawal ve Raige Sacko’nun uğraşları, Eskişehirliler başta olmak üzere çeşitli doğasever sosyal medya platformları tarafından takdir ediliyor.

Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen Afrikalı Zainab Lawal ve Raige Sacko’nun uğraşları, Eskişehirliler başta olmak üzere çeşitli doğasever sosyal medya platformları tarafından takdir ediliyor.

Eskişehir’de üniversite öğrenimi gören Afrikalı öğrenciler, küresel ısınmadan dolayı meydana gelen etkilere dikkat çekmek istedi. Nijeryalı Zainab Lawal ve Togulu Issa Raige Sacko, çalışmaları ve hedefleri ile diğer yabancı uyruklu öğrencilere de ilham kaynağı oluyor. Nijerya’nın başkenti Lagos’tan Türkiye’ye bilgisayar mühendisliği eğitimi almaya gelen Lawal, iklim teknolojisi ve doğadaki karbondioksit emisyonlarını ölçebilecek bilgisayar yazılımları ile uğraşmak istediğini dile getirdi. 18 yaşındaki Zainab Lawal ayrıca, “Küresel iklim krizi zaman geçtikçe daha büyük bir sorun haline geliyor ve giderek artan sıcaklıklardan dolayı sel baskınları başta olmak üzere meydana gelen diğer yan etkiler, tüm dünyada etkisini hissettiriyor” şeklinde konuştu.

“Teknoloji, küresel sorunlara çözüm olabilecek en güçlü silahımızdır”

Lawal, “Dünya’da birçok doğasever şirket mevcut ve bunlar yeryüzündeki karbondioksit oranlarını tespit ederek, nasıl azaltılabileceğine ya da dengelenebileceğine dair analizler yapıyor. Eğer karbondioksit emisyonlarını ne kadar azaltabilirsek o denli global krizin önüne geçebiliriz. Bu duruma dikkat çekebilmek için de bilgisayar programları yapılabilir. Teknoloji, küresel sorunlara çözüm olabilecek en güçlü silahımızdır. Ben de küresel ısınma çerçevesinde bir farkındalık oluşturup meydana gelen sel ve sıcak hava dalgalarına karşı insanların barınak, temiz su ve yardım malzemelerine yardımcı olmak istiyorum” dedi.

“Tasarımlarım ile küresel kriz sorununu öne çıkartıyorum”

Anadolu Üniversitesi’nde İşletme öğrenimi gören 22 yaşındaki Togolu Sacko ise, iklim krizine dikkat çekebilmek için farklı tasarımlar ile uğraştığını ve bunları sosyal medya platformlarında paylaştığını iletti. Çektiği çevre fotoğrafları ile tasarımlarını birleştirerek fotoğraf severlerin ilgisini çeken Sacko, “İklim krizine dikkat çekmek için afişler tasarlıyorum ve etrafımdakileri bu konuda bilinçlendirmek istiyorum. Günümüzde sosyal medyanın etkisi tartışılamaz ve elimden geldiğimde ürettiklerim ile bu sorunu öne çıkartmaya çalışıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.