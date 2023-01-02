Afrikalı gençlere ekonomik hayata aktif katılımları için kişisel gelişimden dijitalleşmeye kadar birçok konuda 40 saatlik temel girişimcilik eğitimi verdi.

Afrikalı gençlere ekonomik hayata aktif katılımları için kişisel gelişimden dijitalleşmeye kadar birçok konuda 40 saatlik temel girişimcilik eğitimi verdi.

İş dünyasında karşılaştıkları problemlerle başa çıkabilmesi adına TADD (Tüm Afrika’nın Dostları Derneği) bünyesindeki Afrikalı gençlere, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren MOV BRANDING bünyesindeki uzman akademisyenler ve profesyoneller vasıtasıyla 6 hafta boyunca 40 saatlik temel girişimcilik eğitimi verildi. Dijitalleşmeden kişisel gelişime kadar birçok alana dair verilen eğitimlerle birlikte gençlerin bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması hedeflendi.

Eğitim sonunda görüşleri alınan katılımcılar memnuniyetlerini şu şekilde dile getirdi:

“Eğitim boyunca öğrendiğimiz bilgilerden ve edindiğimiz deneyimlerden dolayı çok memnun kaldık. Gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz için çok faydalı eğitimlerden geçtik. Bu anlamda her eğitimciye ayrı ayrı teşekkür ederiz.”

Eğitimlere aktif şekilde katılım gösteren TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin de eğitimden çok verim aldıklarını ve Afrikalı gençlerin, gelecekte başaracaklarına inandığı hedeflerine giden yolda iyi bir deneyim ve bilgi kazandığını dile getirdi. Kendilerine böyle bir eğitim programı hazırladıkları ve en doğru eğitimciler ile buluşturdukları için MOV BRANDING ailesine de teşekkürlerini sundu.