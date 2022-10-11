Dışişleri Bakanlığı’nın paydaşları içerisinde yer aldığı “Gastro-Diplomasi” etkinliği 4 Kasım’da İzmir’de gerçekleştiriliyor. Temasının “Afrika Mutfağı” olarak belirlendiği etkinliğe, 5 Afrika ülkesinin katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın paydaşları içerisinde yer aldığı “Gastro-Diplomasi” etkinliği 4 Kasım’da İzmir’de gerçekleştiriliyor. Temasının “Afrika Mutfağı” olarak belirlendiği etkinliğe, 5 Afrika ülkesinin katılması bekleniyor.

Gastro-Diplomasi etkinliği İzmir’de 4 Kasım’da başlıyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinliğin paydaşları içerisinde Dışişleri Bakanlığı, Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi yer alıyor. 5 Afrika ülkesinin katılacağı ve her katılımcı ülkenin kendi yemeklerini hazırlayacağı Gastro-Diplomasi etkinliğinde Büyükelçilik mutfak görevlileri ve Afrikalı öğrenciler, ülkelerinin mutfağını İzmirli öğrenciler ve akademisyenlerle buluşturacak. Tüm katılımcı ülkeler birbirlerinin yemek kültürlerini deneyimlerken, Afrikalı katılımcılar ise Ege Mutfağıyla tanıştırılacak.

Etkinliğin amacı hakkında konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Yüksekokul uygulama mutfağımızda, Afrika mutfaklarından değişik örnekleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizle (Afrikalı öğrenciler de dahil) gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece hem öğrencilere bu alanda uluslararasılaşma yolunda bir ufuk açarak iletişimlerini gerçekleştirmeyi, hem de İzmir’de Afrika kültürüne yönelik bir farkındalık yaratabilmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede Türk ve özellikle Ege Mutfağına özgü yemeklerimiz de yabancı ülke mensupları ile öğrencilerine de tanıtılmış olacak” ifadelerini kullandı.