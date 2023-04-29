Batı Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Ordu’ya gelen Afrika heyeti Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini belirten Vali Tuncay Sonel, ”Özellikle Batı Afrika ile ilişkiler açısından yeni bir sayfa açacak ve beraberinde güzellikler getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ciddi işler yapılıyor. Bu ziyaretler, ülkeler arasındaki diyalogu güçlendiriyor. İki ülke vatandaşları arasında ilişkileri pekiştiriyor. Bu ziyaretler güzel işlerin çıkmasına vesile olur. Bizim kapımız her daim sizlere açıktır” dedi.

Batı Afrika Cotono Roscao Türkiye Heyeti Başkanı Coovi Paul Adahou, “İlk gelişimizde meyve verecek alt yapıları oluşturmuştuk. Batı Afrika teşkilatı olarak sivil toplum ve güç birliği olarak Ordu ile böyle bir işbirliği yapmamız, Ordu’da onu güçlendirmemiz bizim için çok önemli. Afrika’nın bütün potansiyelini düşüneceğiz. Batı Afrikalı yöneticiler olarak Ordu’ya gelmemiz, Ordu’nun önemini anlatıyor. Bu ziyarete önem vermekteyiz. Ordu’nun fındığı, balı ve diğer ürünleri olsun Afrika’da insanlar tadacaktır. Buraya geldiğimizden hiçbir yerde görmediğimiz misafirperverliği gördük. Ordu’nun onursal davetlisi olarak sizleri görmek isteriz” diye konuştu.

Fil Dişi Sahili Aile ve Sosyal İşler Bakanı Henriette Lagou, “Sayın Valim, Ordu’ da kaldığımız süre içinde yanımızda oldunuz. Çok yakın ilgilendiniz, onure olduk. Ordu’da gitmiş olduğumuz kurumlarda gelişme, kalkınma gördük. Afrika’nın ihtiyacı sürekli kalkınma projeleridir. Bugüne kadar kalkınmak için hep batıya Avrupa’ya gidiyorduk, örneği yanımızdaymış bunu anladık” dedi.

Kralları temsilen gelen Baş Kral Koffı Kouakou Delphin ise konuşmasında ziyaretin amacının 16 Batı Afrika ülkesinin siyasal, kültürel ve ekonomik koordinasyonu sağlamak olduğunu belirterek, Vali Tuncay Sonel’e yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Batı Afrika Cotono Roscao Türkiye Heyeti Başkanı Coovi Paul Adahou Vali Tuncay Sonel’e 16 Batı Afrika ülkesini temsilen liyakat ve onur ödülünü takdim etti.

19-27 Ekim tarihleri arasında 16 Batı Afrika ülkesini temsilen gerçekleştirilecek toplantıda onursal başkan olarak Vali Tuncay Sonel’i aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Valilik ziyaretinde Fildisi Sahili Baş Kral Koffı Kouakou Delphin, Batı Afrika Cotono Roscao Türkiye Heyeti Başkanı Coovi Paul Adahou, Fil Dişi Sahili Aile ve Sosyal İşler Bakanı Henriette Lagou, Fil Dişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Bşk Kouadio Kındo, Sağlık Bakanlık Temsilcisi Simone Bleu Laıne, Belediye Alt Yapı Başkan Yardımcısı Kone Brahima, Roscao Başkan Sekreteri Codjo Roland Laurent Tonegnıkes, Roscao Devletler Arası Koordinasyon Başkanı Afrika Kalkınma Teşkilatı Avrupa ve Avrasya Sorumlusu Mustafa Şenyurt’ta hazır bulundu.