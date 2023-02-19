Düzce’de yaşayan 8 Afganistanlı genç, inşaatlarda çalışarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı.

Düzce’de yaşayan 8 Afganistanlı genç, inşaatlarda çalışarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı.

Afganistan’daki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Düzce’de yaşamaya başlayan 8 Afgan genç, depremzedeler için Kızılay’a bağışta bulundu. İnşaatlarda 1 hafta çalışarak kazandıkları parayı depremzedeler için ayıran gençler, bağışlarını Kızılay Düzce Şubesi’ne teslim etti. Gençler, deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmak istediklerini de belirtti.