Afganistan’da Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki yetim öğrenciler ve öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini iletti.

Afganistan’ın kuzeyindeki Cevizcan bölgesinde Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı Şibirgan ilindeki Merhamet Yetim Okulu talebeleri, Türkiye’deki seçimleri yakından takip ediyor. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini gönderen öğrenciler, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için kendisine dualar etti. Öğrenciler çevreye Erdoğan pankartları da astı.