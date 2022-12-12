Yaklaşık 3 saat süren saldırı sonrası 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Shahr-e Naw bölgesinde çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı otele düzenlenen saldırıda bilanço netleşiyor. Kabil’deki Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonrası 18 yaralı kabul ettiklerini ve 3 yaralının ise yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki otele düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.