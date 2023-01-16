Afganistan’da etkili olan soğuk havalar nedeniyle, en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’da etkili olan soğuk havalar nedeniyle, en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’da ısınma ve barınma koşullarının yetersiz olması nedeniyle kış aylarında can kayıpları yaşanıyor. Şiddetli soğukların etkisini göstermeye başlamasının ardından ülkede en az 26 kişinin öldüğü belirtildi. Eksi 20 dereceye kadar sıcaklıkların düştüğü Afganistan’da en az 4 bin büyük baş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

Herat Bölge Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Herat’ta en az 70 kişinin hipotermi sonucu hastaneye kaldırıldığı ve 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Badgis’te hipotermi nedeniyle en az 5 kişi, Host vilayetinde 7 ve Faryab’da ise 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin açıklamasına göre Sar-e-Pul’da 1 kişi, Bağlan vilayetinde 5 kişi hayatını kaybederken, Cevzcan’daki 2 banka çalışanı hipotermi nedeniyle öldü.

Kandehar vilayeti sağlık yetkilileri, kent ve ilçelerdeki soğuk hava nedeniyle en az bin 100 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirtti.

Soğuk hava nedeniyle birçok bölgede binlerce dönümlük tarım arazisi ve yüzlerce sera da zarar gördü.