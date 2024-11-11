Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hak sahiplerine yönelik 2 günlük ek süre verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası hak sahiplerine yönelik Kahramanmaraş Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimize hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedelerimiz için 21-22 Kasım tarihleri arasında bugüne kadar hiç müracaat etmemiş kişiler için 2 günlük ek süre verilecektir. Depremzedeler AFAD il müdürlüğüne giderek başvurular yapabilecek. Kahramanmaraş ilimizde başvurular AFAD İl Müdürlüğünde şahsen de alınacaktır. Ayrıca e-devlet üzerinden de hak sahipliği başvuruları yapılabilecek. Kahramanmaraş dışında yasayan ve hak sahipliği için başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, 21-22 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları illerin AFAD il müdürlüklerine giderek başvuru yapabileceklerdir. Yine Kahramanmaraş ta yasamakta olup diğer illerdeki hasarlı konutlar için hak sahipliği başvurusu yapacak olan afetzedeler AFAD II Müdürlüğümüze şahsen başvurarak bu işlemlerini yapabileceklerdir” denildi

Başvurular için istenen belgeler ise şu şekilde belirtildi; “Hasarlı yapıya ait tapu senedi fotokopisi ve askı kodu, tapu veya emlak kaydı vefat eden kişiye aitse veraset ilamı, başvurular noter vekâletnamesi ile yapılacaksa vekâletin asli ve fotokopisi birlikte getirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihleri ise; İlimiz merkez ve ilçelerimizden yapılacak şahsen başvurular 21 Kasım 2024 günü saat 08.00’da başlayıp, 22 Kasım 2024 saat 23.59’da sona erecektir. e-devlet başvuruları; 21 Kasım 2024 günü saat 00.01’de başlayıp, 22 Kasım 2024 günü 23.59’da sona erecektir. Başvuru yerleri ise, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimiz için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Karacasu Merkez binasından, Çağlayancerit, Afşin, Andırın, Ekinözü, ilçelerimiz kaymakamlık binasında, Türkoğlu Belediye binası Afet Koordinasyon Birimi, Pazarcık Afet Koordinasyon Merkezi binası, Nurhak Afet Koordinasyon konteynerinde, Andırın Kaymakamlığı’nda Ekinözü Kaymakamlığı’nda, Elbistan Kaymakamlık yerleşkesi Mobil Koordinasyon tırından ve Göksun Yantepe Konteyner Kent’ten başvurulabilecek” denildi.