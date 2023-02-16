Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’un eşi Bedriye Altun, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeleri ziyaret etti.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’un eşi Bedriye Altun, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeleri ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gazipaşa binlerce depremzedeye kucak açtı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’un talimatıyla ilçede bulunan otel, yurt ve özel konutlar depremzedelere açıldı. Kaymakam Orhan Altun’un eşi Bedriye Altun, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedelerin konakladığı yurt, ev, pansiyon ve otelleri ziyaret etti. Altun’a, İlçe Nüfus Müdürü Gülay Erkün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Muhasebe Sorumlusu Pınar Büyükakça eşlik etti. Bedriye Altun ve beraberindekiler, depremden etkilenerek ilçeye gelen ve ilçeden geçerken yemek ve dinlenmek için duran vatandaşlarla yakından ilgilenip, sohbet ettiler.