Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıma uğrattığı 10 ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere seferberliğe devam ediyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıma uğrattığı 10 ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere seferberliğe devam ediyor.

Düzce Belediyesi, Türkiye’nin güneydoğusunda büyük yıkıma neden olan deprem sonrası yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün afetin ilk gününden itibaren koordine ettiği yardım çalışmalarının en anlamlılarından biri de Destek Hizmetler Müdürlüğü’nde yürütülen duş, tuvalet ve soba üretimi oldu. Felaketin yaşandığı ilk günden başlayan üretim çalışmalarında ekipler öz kaynaklarla üretilen duş, tuvalet ve sobaları düzenli sevkiyatlar ile bölgeye ulaştırdı.

Seri üretim sürüyor

Destek Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde yürütülen seri üretim çalışmalarıyla tekli duşlar kompakt hale getirilerek daha kullanışlı hale getirildi. Yeni üretimde kadınlar ve erkekler için üretilen konteynerler içinde 3 adet duş alanı ve 3 adet tuvalet yapıldı. Bunlara ek olarak yine 4 adet duş, 4 adet de tuvaletin ayrıca üretimi tamamlandı, depremzedelerin kullanımı için belirlenen yerlere ulaştırılacak.

6 makineli çamaşırhane

Destek Hizmetler Müdürlüğü, depremzedelerin hijyen içinde yaşamasını sağlamak için üretim geliştirmeyi de sürdürdü. Bu hafta yapılan çalışmalarda depremzedelerin yaşadığı geçici yaşam alanlarına ulaştırılmak üzere bir çamaşırhane üretildi. İçinde 6 adet çamaşır makinesinin yer aldığı konteyner çamaşırhane ve diğer üretimi yapılan kompakt ihtiyaç noktaları en kısa sürede bölgeye gönderilecek.