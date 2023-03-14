Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere merkez ilçelerdeki depremzede besicilere 2 bin tonluk yem desteği verdi. Üreticiler, afet sonrası yemlerinin kısa sürede hayvanlarına ulaştırıldığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş depremleri sonrası hayvan üreticilerinin yaşadığı kayıp ve zararı en aza indirmek için Gaziantep Büyükşehir, besicilerin ihtiyacına hızlıca karşılık verdi. Bu oluşumdan Nurdağı ve İslahiye ile merkez ilçelerin batı kısmında ağıl ve ahırları zarar gören hayvan üreticilerine bin 500 ton büyükbaş, 500 ton küçükbaş hayvan yemi olmak üzere toplamda 2 bin ton yem desteği sağlandı.

Hamidiye köyü sakinlerinden Musa Özdemir, afet sonrası verilen desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirerek, “Köy genelinde yaklaşık 250 küçükbaş ve büyük baş besliyoruz. Yem desteğimiz bütün hayvanlarımıza uygun şekilde yapıldı. Destekle birlikte hayvanlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oldu” dedi. Ali Parsak ise 2000’lerde hayvancılık işine girdiğini anlatarak, “55 küçükbaş, 75 de büyükbaş hayvanım var. Ahırımız çöktü deprem sırasında. Ne ihtiyacımız varsa bu süreçte bizlere ulaştırıldı. Yem desteği de bunlardan bir tanesi. Devlet büyüklerimiz sık sık yanımıza gelip acımızı paylaştı, Allah her birinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Depremzede besiciler için alet ve ekipman parkı kurulacak"

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep’teki afet sonrası geçimini hayvancılıkla sağlayan bölgelerin en çok zararı gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Besicilerimizin, acil ihtiyacı olan 2 bin ton yem desteği vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Su sıkıntısı yaşanıyordu deprem sonrası bunun üzerine 30 tonluk su desteğimiz oldu. Çiftçilere ve hayvan üreticilerine olan desteklerimiz planlandı. Kanatlı hayvan dağıtımımız olacak. Bugün itibariyle 3 bin ton acil gübreye ihtiyaç var. Özellikle hububat alanlarında. Gübrelerin dağıtımına başlıyoruz. Akabinde traktör alet, edevatları var. Bunların önemli bir kısmı enkazda kaldı. Bunun için alet ve ekipman parkları kuracağız. Basınçlı sulama sistemi dağıtımı olacak. Çünkü bu bölgenin sulama kültürü bunu gerektiriyor. Biber fidesi dağıtmayı da planlıyoruz. Yine ahır ve ağıllarda barınan hayvanların rahat edebilmesi için çadırların öncelikli olarak dağıtımını yapacağız.”