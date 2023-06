Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Afetlere Karşı Dirençlilik Zirvesi Trabzon’da başladı. Kentteki bir otelde başlayan zirveye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Jonieh Belediye Başkanı Juan Hobeiche, UCLG-NEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve idari amirler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent dirençliliğinin oluşturulmasında mutlaka uluslararası birikimden, tecrübeden ve destekten yararlanmak gerektiğinin altını çizdi. Zorluoğlu “Dünya nüfusunun Kasım 2022 itibariyle 8 milyara ulaştığı açıklandı. Bu nüfusun yarısından fazlasını şehirlerde yaşıyor. Bu hızlı şehirleşme 2050 yılında şehirlerle toplam dünya nüfusunun yüzde 70’e yakınının yaşayacağa işaret ediyor. Kentleşme oranının bu şekilde hızlı artması şehirlerde altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan çevreye, ekonomiden sosyal hayata, barınmadan beslenmeye, kültürde sağlığa kadar birçok alanda sorunlar ortaya çıkartıyor. Bu sorunlar deprem, sel, taşkın, orman yangını gibi doğal afetlerden kaynaklanabildiği gibi insan kaynaklı faktörlerden veya küresel salgın hastalıklardan dolayı ortaya çıkabiliyor. Yerel, bölgesel ulusal hatta küresel krizlere yol açabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi küresel krize, Şubat ayında Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi de bölgesel ve ulusal krize örnek olarak gösterilebilir. Şehirlerin yaşayabilecekleri sorunlara, tehlikelere doğal ve insan kaynakları afetlere risklere karşı hazırlıklı olmaları ve hızlı çözüm üretilme kapasiteleri dirençli kent kavramını öne çıkardı. Dirençli şehirler oluşturmada tabi birçok faktör var. Ama bunların en önemlilerinden bir tanesi dirençli kentin oluşumunda planlama aşamasından uygulama aşamasına kadar o şehirdeki tüm dinamiklerin bu işin içerisinde alınması ve ortak akıl ve istişare ile bir planlama süreci yaşanmasıdır. Kent dirençliliğinin oluşturulmasında mutlaka uluslararası birikimden, tecrübeden ve destekten yararlanmanın bir zaruret olduğu gerçeğidir” dedi.

UCLG-NEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ise yaptığı konuşmada, “Bölgemizde şahit olduğumuz doğal ve insan kaynaklı afetler, çatışmalar kitlesel göçler gibi problemler karşısında yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirmenin büyük önem arz ettiğini vurgulamak isterim. Bu bağlamda çalışmalarımıza ara vermeden hep beraber devam etmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da yerel yönetimlerinin güçlendirilmesiyle daha iyi hizmet sunulacağını belirterek, “Yerelleşme, yerelden yönetim iyi yönetişime giden yolu açar. Yerel liderler bizim için önemlidir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi vatandaşa daha iyi ve doğrudan hizmet sunabilmesini sağlamaktadır. UCLG-NEWA gibi uluslararası kuruluşlar sayesinde belediyelerimiz bilgi ve donanım paylaşımın yanında finansal ortaklıklar oluşturarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sağlamaktadır” diye konuştu.

“Bizim sadece bir gezegenimiz var; bunu muhafaza etmemiz gerekiyor”

Jonieh Belediye Başkanı Juan Hobeiche ise, negatif yanlara bakmak yerine her şeyin pozitif yanına bakmak gerektiğini vurgulayarak, “Bir yerde bir felaket yaşanırsa o felaketi, orada yaşanan kötü durumun iyi şeylere de sebep olacağını görmekteyiz. Küresel ısınmaya baktığımızda dünyanın farklı yerlerinde yaşanan felaketlere baktığımızda bu bizim özellikle insanları göçüne baktığımızda bu bize karşımıza yeni çıkacak şeylere hızlı bir şekilde adapte olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Dünyada sürekli siyasi değişimler ve politik değişimler yer almaktadır. Negatif yanlara bakmak yerine her şeyin pozitif yanına bakmamız gerekiyor. Ona göre karşımıza yeni çıkacak problemleri tanımamız ve o problemleri pozitif olaylara dönüştürmemiz gerektiğini tekrardan hatırlatıyor. Yerel yönetimlerin bu konuda şehirlerin dirençliliğinin arttırılmasında ciddi emekler sarf edeceklerini tekrardan burada gördüm. Dirençlilikle ilgili bugünkü formun neticesinde bir sözleşmeye imza atacağız. Bizim sadece bir gezegenimiz var. Bunu muhafaza etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bizler dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği UCLG ailesi olarak çok büyük bir mirasa, tecrübeye ve etkiye sahibiz”

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yaptığı konuşmada, 20. asrın ortalarından itibaren küreselleşmenin büyük bir hızla yayılmasının dünya şehirlerinin de kaderini değiştirdiğini kaydederek, “Bu toplantılar bence farklı şehirleri tanıma o şehirlerin vizyonunu kendi şehirlerimize taşıma adına önemli bir fırsat oluşturuyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın şehrine yaptığı çok önemli hizmetleri görme fırsatımız oldu. Ben kendisini şahsen belediyecilik adına bir büyük lider olarak görüyorum. Belediye başkanlığından önce yapmış olduğu işler, 4 yılda Trabzon’a yapmış olduğu işler hepimiz açısından büyük bir farkındalık oluşturdu. 20. asrın ortalarından itibaren küreselleşmenin büyük bir hızla yayılması dünya şehirlerinin de kaderini değiştirdi. Yerel ve bölgesel yönetimler artık yerelle sınırlı kalmayarak küresel bir vizyon işlenmeye başladı. Günümüzde daha fazla dünyaya açılan uluslararası rolünü giderek güçlendiren ve dünyayı şekillendiren etkilere sahip şehirlerin varlığına şahitlik ediyoruz. Bizler dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği UCLG ailesi olarak çok büyük bir mirasa, tecrübeye ve etkiye sahibiz. Merkezine insanı ve doğayı alan başarılı politikalarla çalışmalarını sürdüren teşkilatımız geçmişin tecrübeleriyle geleceği inşa etmeyi ve şehirlerimizi her alanda kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor. UCLG çatısı altında yaptığımız her çalışmalar yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel arenada daha çok söz sahibi olması gerektiğini de kanıtlamış olduk” dedi.

“Tüm dünya şehirlerine çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin hep birlikte şehrimizi çok daha dirençli hale getirelim”

Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmanın yapılabilecek en önemli hamle olduğuna işaret eden Altay, “Şehirlerimizi her alanda dirençli hale getirmek hepimizin ortak arzusudur. Özellikle asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden hepimiz büyük dersler çıkardık. Aynı zamanda yerel yönetimler olarak bu süreçte üstlendiğimiz sorumluluklar bizler için önemli bir tecrübe kaynağı oldu. Bu iki hususu bir araya getirdiğimizde kendi şehirlerimiz için yapmamız gereken hızla harekete geçmek oluyor. Hangi afetin ya da büyük bir krizin bizlere ne zaman bulacağını önceden bilmek ne yazık ki güç bir meseledir. Bu nedenle tedbirli ve her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak yapılabilecek en önemli hamledir. Bizler Konya olarak şehrimizi çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı halde tutmamızın deprem sürecinde faydasını gördük. Etkin ve güçlü müdahale kabiliyetimiz sayesinde süreci başarılı ile yürütmeyi başardık. Fakat bunlarla beraber yapacak çok daha işimizin olduğunun da farkındayız. Hepimiz bunun farkında olmak zorundayız. Tüm dünya şehirlerine çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte şehrimizi çok daha dirençli hale getirelim. Enerjimizi ve kaynaklarımızı öncelikle bu hususlara yoğunlaştıralım. Tüm bu süreçleri başka şehirlerle tecrübe paylaşımına açık bir şekilde ve birbirimiz destek olarak yürütelim. Ancak bu şekilde şehrimizin daha yaşanabilir ve dirençli hale gelmesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.