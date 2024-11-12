Afet bölgelerinde iletişim sağlama ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Giresun Şubesi tarafından arama kurtarma gönüllülerine amatör telsizcilik eğitimi düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı olarak kayıp, sel ve deprem gibi her türlü acil duruma müdahale eden gönüllü Giresun ekibi, telsizle iletişim kurabilmek için eğitim almaya başladı.

Eğitime katılan TRAC Giresun Şubesi Başkanı Necdet Kurt, üyeleri Ali Kazan ve Hüseyin Çelikkaya, arama kurtarma gönüllülerine telsiz kullanımının afetzede alanlarda hayati önem taşıdığını anlattı. Teorik eğitimin ardından ekibin telsizcilik konusunda uygulamalı eğitime yapıldı.

Muhtemel bir afette kritik öneme sahip iletişim imkanına sahip olduklarını belirten TRAC Başkanı Necdet Kurt, “Giresun’un en yüksek dağı olan 3107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı’na kurduğumuz 145.600 frekanslı afet rölesi sayesinde, Giresun, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Erzincan, Sivas, Malatya, Erzurum, Trabzon, Rize ve Artvin illeriyle telsizle iletişim kurulabilmektedir. Bu tür yatırımlar muhtemel bir deprem veya afet durumunda kritik öneme sahiptir” dedi.