Adana’nın Kozan ilçesinde afete hazırlıkla ilgili seminer düzenlenerek, gönüllülük çalışması başlatıldı.

Kozan Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Okan Arık başkanlığında “Kozan Afet Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Konusunda Neler Yapabilir?" başlığı altında düzenlenen seminerde bilgilendirme yapıldı. Seminer de AFAD Eğitimcisi Fatmanur Yorgan, ANDA Temsilcileri Doğukan Çelik ve Ahmet Sadık Güllü afet anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler aktardı. Salonda bulunan katılımcılar da deprem esnasında ve sonrasında yapılacak her türlü iş ve işlemler için gönüllü olarak hazır olduklarını aktardı. Arama kurtarmadan, ekipmana kadar A’dan Z’ye afet esnasında nelerin gerekli olduğu da belirlendi.

Kozan’da bir grup gönüllü olarak yola çıktıklarını kaydeden müdür yardımcısı Okan Arık, "Gönüllü arkadaşlarımız deprem süresince, hiç durmadılar. Kozan’da yardımları organize ettiler. Deprem bir doğa olayıdır. Onu afete çeviren insandır. Biz, depreme ne kadar alışırsak ona karşı da mücadeleyi geliştirmek zorundayız" dedi.

Kozan’da oluşturulan gönüllü vatandaşlar ile birlikte ilçenin kendisine özgü afet arama kurtarma ve insani yardım biriminin kurulması gerektiğini belirten Arık, bu oluşumun kısa sürede hayata geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.