Aydın’da üç yıl önce etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İncirliova ilçesine bağlı Şirindere Mahallesi’nde evlerin çatısı uçtu, zeytin ağaçları kökünden sökülüp direkler devrildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yapıp zararı olanlardan mahalle sakinlerinden hesap numarası aldı. Doğal afetin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hesaplarına herhangi bir para yatmadığını belirten mahalle sakinleri, "Onca işin gücün arasında yetkililerin uyarısı üzerine bankaya hesap açmaya gidip ilgili müdürlüğün yetkililerine iban ilettik. Aradan 3 yıl geçti. Yatacak denilen destek halen yatmadı" diyerek zor günlerinde yanlarında olan kişi ve kurumlara teşekkür ettiler.

Şirindere Mahallesi’nde 27 Kasım 2021’de saatte hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına çıktı. Fırtınada mahalledeki 17 ev, ahırlar, zeytin, incir bahçeleri zarar gördü. Fırtına öylesine şiddetli yaşandı ki köyde bulunan mezarlıktaki mezar taşları bile zarar görmüştü. Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü, çatıların uçurduğu ve elektrik direklerini devirdiği mahallede hasar tespiti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi’nin destekleriyle vatandaşlar evlerinin çatılarını yaptı hasar gören alanlar onarıldı. İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasarı tespit çalışmaları yapıp mağdur olan vatandaşlardan hesap numarası aldı. Olayın üzerinden üç yıl geçmesine rağmen mahalle sakinlerinin hesabına bir lira dahi yatırılmadığı belirtilerek "Bizi boşuna umutlandırdılar" diye konuştu.

Evinde ve ahırında büyük maddi hasar oluşan Mustafa Ali Filiz, "Mahallemizde 17 ev zarar gördü ve çok sayıda ağacı fırtına kökünden söküp atmıştı. 60 metrekare koyun damım vardı. Fırtına komple alıp götürdü. Babamın evinin önündeki barakayı alıp attı. 30 tane zeytin ağacım kökünden söküldü. Çok sayıda zeytin ve incir ağacım zarar gördü. Evlerin çatıları zarar gördü. O zaman bize sosyal yardımdan bin TL yardım geldi. Onu hasar olarak değil yiyecek içecek yardımı gibi verdiler. O zaman gelip mahallemizdeki hasarı tespit edip fotoğrafladılar. Bizden hesap numarası aldılar. Ama aradan 3 yıl geçti, herhangi bir hasar ödemesi gelmedi. Allah’a şükür halkımız bir araya gelip imece ile fırtınanın hasarını en kısa sürede çözdü. Ancak bizi boşuna ümitlendirdiler. Sanırım olaydan sonra köyümüz unutuldu" diye konuştu.

Belediyenin desteklerinden bahseden Filiz, "O zaman belediye kepçe, usta gönderdi. Çatıları yapmak için malzeme verdi. Öğle ve akşam yemeğini belediye gönderdi. Benim o zaman yaklaşık 85 bin lira zararım vardı. O zaman o parayla ben bir traktör alıyordum. Çok şükür canımız sağ. Seçimde milletvekilleri mahallemize geldi. Söyledik ’yapacağız, halledeceğiz’ dediler. Önümüzdeki ay, iki ay sonra, şu tarihte yatacak deyip sürekli oyaladılar. 3 yıl geçti hala tespit edilen hasarların parasını yatırmadılar. Tarım ilçeye gidiyoruz. Bize diyorlar ki, ’bütün dosyaları hazırladık bakanlığa gönderdik. Bundan sonraki süreç bakanlıkta.’ Ancak ne arayan ne de soran oldu. CİMER’den çok kez yazdık ama bir cevap da gelmedi" dedi.

Konuyla ilgili Tarım Müdürlüğü herhangi bir açıklama yapmadı.

Tespit edilen hasar ödenmedi

Fırtınada bahçesi zarar gören Mustafa Filiz ise "Benim 47 tane, babamın 30 tane zeytin ağacını fırtına yerinden söküp attı. Ayrıca dalları kırılan çok sayıda zeytin ağacı vardı. Tarım ilçeden ekipler gelip hasarı tespit etti. Değer biçtiler. Benim 27 bin lira, babamın 30 bin lira yaklaşık 70 bin liraya yakın zayiat vardı. Hesap numarası da aldılar. Ama yatan bir para görmedik" diye konuşu.