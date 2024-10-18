Antalya’da lise eğitimi gören 30 işitme engelli öğrenciye afet farkındalığını artırma ve arama kurtarma konusunda yetkinlik kazanmaları hedefiyle ‘afet ve arama kurtarma’ eğitimi verildi.

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öncülüğünde, birçok paydaşın iş birliğiyle, Antalya’da eğitim gören 30 işitme engelli lise öğrencisine yönelik ‘afet ve arama kurtarma’ eğitimi düzenledi. İşitme engelli özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan “TÜBİTAK 4008 - Sessizliğimi Duyan Var Mı?” projesi ile afet farkındalığını ve arama kurtarma eğitimlerini etkinliklerle birleştirerek uygulamalı olarak sunmak amaçlandı.

Proje kapsamında öğrenciler, 14-18 Ekim tarihleri arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’nde STEM, afet farkındalığı, arama kurtarma eğitimlerinin yanı sıra, alan gezileri, eğitsel oyunlar, doğada resim, müzik ve drama gibi etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Doğayla bütünleşmiş farkındalık

Projede Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı BİLSEM’in yanı sıra Çankırı Karatekin Üniversitesi, Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Antalya AFAD Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve DSİ 13. Bölge Müdürlüğü de katkı sağladı. Proje kapsamında, katılımcı öğrenciler sadece akademik bilgi edinmekle kalmayıp, afetlere hazırlıklı olma ve doğayla bütünleşik farkındalık kazanma fırsatını da elde ettiler. Sessiz dünyaların sesi olmayı amaçlayan bu anlamlı proje, işitme engelli öğrencilere farklı bir perspektif sunarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesini güçlendirmeyi hedefliyor.