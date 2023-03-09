Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezinin organizasyonu ile TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Afet ve Kadın" başlıklı panele on-line olarak katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Afet ve Kadın” adı altında panel düzenledi. Moderatörlüğünü Gazeteci Afşin Yurdakul’un yaptığı panele, Samsun AB Bilgi Merkezi’nin evsahipliğinde TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, İcra Kurulu Üyeleri ve bazı kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de on-line olarak katıldı. Akademisyenler, kadın örgütleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini buluşturan panelde afet durumlarında kadınların yaşadıkları olumsuzluklar tartışıldı.

Fikir alışverişinde bulundular

Panel sonrası ise Samsun AB Bilgi Merkezi moderatörlüğünde katılımcılar, Samsun’da bulunan depremzedeler için neler yapılabileceği yönünde karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Programda Samsun AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Esma Deniz, proje ve yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ardından TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Samsun’a deprem bölgesinden gelen misafirlerimize destek olmak amacı ile planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akyüz, “Herkesin bildiği üzere çok büyük bir felaket yaşadık. Binlerce vatandaşımızı maalesef kaybettik. Yüzbinlerce insanımız yaralandı ve evsiz kaldı. Şehrimize deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanmasının yeterli olmadığının farkındayız. Biliyoruz ki, kurul olarak bu sorunların hepsine dokunmamız, çözüm bulmamız mümkün değil. Ancak, küçük bir destek bile yapabilsek bunu kar olarak görüyoruz. Planladığımız küçük desteklerin çabalarımız ile büyüyerek, zamanla çok daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Çünkü birlikte iyileşeceğimize inanıyoruz. Bu anlamda aynı amaca hizmet eden kurulların bir arada olmasını çok kıymetli buluyor ve bizleri böylesi önemli bir gündemle bir araya getiren Samsun AB Bilgi Merkezimize ve konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.