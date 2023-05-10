Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile 1. seviye hafif arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Gençlik ve Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı eğitimlerde afet ve acil durumda yapılması gerekenler ile kurtarma çalışmaları teorik bilgileri aktarıldı.

Düzce Belediyesi, Türkiye’de yaşanan deprem felaketlerinin yaralarının sarılmasında desteklerine devam ederken deprem kuşağı üzerinde yer alan bir şehir olarak afet durumlarında yapılması gerekenler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençlerin bilgilenmesi konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarına ağırlık veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile örnek bir çalışmaya imza attı. İtfaiye Hizmet Binası eğitim salonunda teorik eğitimlere Gençlik ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı. 3 saat süren eğitimlerde katılımcılara 1. seviye hafif arama kurtarma ile ilgili teorik bilgiler aktarıldı. Afet ve acil durum çantası hazırlanması konusunda bilgilerin de aktarıldığı eğitimlerde İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Eğitimlerin faydasında söz eden gençlik meclisi üyeleri de vatandaşların farklı konularda bilgilenmesi amacıyla benzer organizasyonların devam edeceğini aktardı.