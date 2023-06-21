Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi, genel malzeme ihtiyaç listesi oluşturmak ve acil durumlar karşısında anında müdahale edebilmek için gerekli eğitimlerin alınması amacıyla toplantı düzenledi.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Çalıştay Salonunda, Genel Sekreter Nihat Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Düzce Üniversitesi’nin akademik ve idari kadrolarında görev yapan gönüllü personeli katılım gösterdi.

Toplantı Genel Sekreter Nihat Yıldız’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Eğitimin ve afetlerde soğukkanlılığı koruyarak bilinçli hareket etmenin önemine değinerek konuşmasına başlayan Yıldız, Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi’nde gönüllü olarak görev alan herkese teşekkür etti. Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüterek eğitim sürecinin tamamlanacağını söyleyen Nihat Yıldız, düzenlenen eğitimlerle Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi görevlilerinin gerekli bilgi ve beceriye kavuşacaklarını söyledi.

Toplantı ihtiyaç listesinin oluşturulması ve gerekli malzemelerin temini hakkında değerlendirme konularının görüşülmesi ile son buldu.