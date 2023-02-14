Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, ’’Depremin psikolojik etkileri dayanışma ruhuyla aşılabilir. Afetzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Depremzedelerin hayatlarındaki belirsizlikleri gidermelerine yardımcı olmalıyız’’ dedi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, ’’Depremin psikolojik etkileri dayanışma ruhuyla aşılabilir. Afetzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Depremzedelerin hayatlarındaki belirsizlikleri gidermelerine yardımcı olmalıyız’’ dedi.

Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi bünyesinde Afet Sonrası Ruhsal Destek Polikliniği hizmete açıldı. Merkezde, depremin insanlar üzerinde oluşturduğu travmatik etkilerin aşılması için depremzedelere psikolojik destek verilecek. Polikliniğe bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Poliklinikte depremzedelerin yanı sıra bölgede görev almış kişilere de psikolojik destek verilecek.

’’Afetzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz’’

Deprem yıkıcı etkisinin yanında psikolojik olarak da travmalara neden olabiliyor. Uzmanlar travmatik boyutun aşılmasında dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, ’’Toplumsal olarak belki de ruhsal tepkileri azaltacak önemli konular var. Bunlardan birincisi dayanışmadır. Afetzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Depremzedelerin hayatlarındaki belirsizlikleri gidermelerine yardımcı olmalıyız. Kişilerin hızlıca geleceğe dair plan kurmalarını sağlamamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

’’Medyadaki yıkım görüntülerinin ruhsal olarak olumsuz etkileri olabilir’’

Medyada yıkım görüntülerini çok fazla izlemenin ruhsal olarak olumsuz etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Yıldırım, ’’Medyada yıkım görüntülerini çok fazla izlememeliyiz. Bu ruhsal etkilenmeye neden olabilir. Acı zihnimizde duygusal bir yük oluşturabilir. Deprem gerçeğini zihnimizde canlı tutmak adına bu haberleri almamız gerekir. Bu gerçeği gereksiz anlamda zorlayacak şeyleri ise ortadan kaldırmamız gerekiyor. Medyada ağır görüntüleri ve çok fazla kahramanlık görüntülerini önermiyoruz’’ dedi.

Afet Sonrası Psikolojik Destek Polikliniği hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, ’’Bu poliklinik ülkemizin yaşamış olduğu büyük kitlesel olaylarda (Pandemi ve deprem gibi) hızlıca ruhsal destek ünitesi haline dönüştürülüyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra 9 Şubat itibariyle Afet Sonrası Ruhsal Destek Polikliniği’ni açtık. Bu poliklinik insanların doğrudan başvurabilecekleri ve bu sürede uzman ekipler tarafından değerlendirilerek takiplerinin yapıldığı bir yer konumunda’’ diye konuştu.