Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal yapısını korumak, afet risklerini azaltmak ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) tabanlı haritalar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Encümen Salonu’nda düzenlenen doğal eşik analizi ve sentezi atölye çalışmaları, ilçe belediyelerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde doğal afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yerleşim alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla doğal eşik analizi atölyeleri düzenliyor. Prof. Dr. Yusuf Kurucu başkanlığında Encümen Salonu’nda gerçekleşen atölyede, ilçe belediyelerinin ilgili personeli ile proje süreçleri, ihtiyaç duyulan veriler ve hedefler detaylı bir şekilde ele alındı.

Atölyeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Adem Durukan Duru’nun yanı sıra ilçe belediyelerinde görevli mimar, mühendis, şehir plancısı ve uzman personel katıldı.

Doğal eşik analizi çalışmalarının sonucunda, tarım arazileri, ormanlar, meralar, tabiat parkları, arkeolojik ve doğal sit alanları gibi korunması gereken bölgelerin detaylı haritalarla belirlenmesi hedefleniyor. Deprem, taşkın ve erozyon gibi afet risklerine açık alanlar ise “sakınılacak alanlar” olarak sınıflandırılarak, bu bölgelerde riskleri en aza indirmeye yönelik bilimsel temelli haritaların hazırlanması planlanıyor.

Hazırlanacak GIS tabanlı haritalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer resmi kurumlar için bir veri havuzu niteliği taşıyacak. Bu sayede, gelecekte hayata geçirilecek projelerde doğal afetlere karşı daha güvenli ve çevresel uyumluluk sağlayan çözümler üretilecek.

Kentteki doğal yapıyı korumayı ve şehrin gelişimini çevresel faktörlerle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, Manisa’nın sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sunacak.