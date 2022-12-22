Malatya’da üniversite gençlerine hayat kurtarma konusunda eğitimler düzenlenerek, afet okur yazarlığı konusunda bilinçlendirme sağlanıyor. Üniversite gençlerine eğitim ile muhtemel bir doğal afete gönüllü ve bilinçli bir ekiple müdahalede bulunma amaçlandı.

Malatya’da üniversite gençlerine hayat kurtarma konusunda eğitimler düzenlenerek, afet okur yazarlığı konusunda bilinçlendirme sağlanıyor. Üniversite gençlerine eğitim ile muhtemel bir doğal afete gönüllü ve bilinçli bir ekiple müdahalede bulunma amaçlandı.

İnönü Üniversitesi Yeni Fikirler Topluluğu, AFAD ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde düzenlenen “Hayat Kurtaran Gençlik” projesinin ikinci dönem tanıtım programı gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir, AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Kızılay’dan afet okuryazarlığı vurgusu

Programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hayat Kurtaran Gençlik” projesinin İnönü Üniversitesi olarak gerçekleştirdikleri en güzel etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Kızılay, afet okuryazarlığını herkesin bilmesi ve bilinçli davranması gerektiğini belirterek, AFAD gönüllüsü kimlik kartı alan katılımcıları tebrik etti.

Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar da, AFAD gönüllülerin başlatmış olduğu bu girişimin Türkiye’nin bir deprem bölgesi olması sebebiyle ciddi bir önem arz ettiğini vurguladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir ise vakfın faaliyetlerini anlattı.

İnönü Üniversitesi Yeni Fikirler Topluluk Başkanı Abdulsamed Aktan, yapılan bu çalışma ile öğrencilere özellikle afetler hakkında toplumsal duyarlılık oluşturmak istediklerini belirtti. Aktan, her fakülteden belli sayıda öğrenci ile tim oluşturarak, muhtemel bir doğal afete gönüllü ve bilinçli bir ekiple müdahalede bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.