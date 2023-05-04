Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla Erzincan MEB AKUB ekipleri okullarda çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Melikşah İlkokulu öğrencilerine “Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem” temalı farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar konularının yer aldığı, Erzincan MEB AKUB lideri Ahmet Ateş ve lider yardımcısı Şeyda Halvacı tarafından verilen eğitimler öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi.

Eğitmenler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli afet sonrasında sahada edindikleri tecrübe ve gözlemlerini pedagojik çerçevede öğrencilerle paylaşarak öğrencilere arama ve kurtarmada kullanılan araç ve ekipmanları da tanıttılar.