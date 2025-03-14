Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Samsun Valiliği koordinesinde oluşturulan 23 adet yerel düzey afet grubunun görev, sorumluluk ve yaptığı çalışmalara yönelik düzenlenen eğitim ve toplantılar devam ediyor. Son toplantıda enerji konusu ele alındı.

Samsun’da afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla TAMP kapsamında oluşturulan 23 adet yerel düzey afet grubunun görev, sorumluluk ve yaptığı çalışmalara yönelik düzenlenen eğitim ve toplantılar devam ediyor. Bu kapsamda; afet bölgesinde elektrik, doğalgaz gibi enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumlu olan Afet Enerji Grubu, ana çözüm ortağı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Samsun İl Koordinatörlüğünün ev sahipliğinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ve destek çözüm ortağı kurumların yetkililerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda afet bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz gibi enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını yapma, yaptırma ve devamlı hizmet vermesini sağlama, gereken noktalarda mobil jeneratör, seyyar aydınlatma gibi acil çözümler sunma, geçici barınma ve bakım ünitelerinin aydınlatma, ısıtma, soğutma tesislerine enerji verme, önemli ve kritik enerji tesislerinin kısa sürede devreye girmesini sağlama ile gerektiğinde operasyonda çalışacak araç ve ekipmana yakıt ikmal desteği sağlama konularındaki görev ve sorumluluklara yönelik eğitim verildi.