İnegöl Belediyesi’nin afetlere yönelik çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi de kullanarak geliştirdiği “Afet Çantası” uygulaması hem bilgilendiriyor hem de acil çağrı ve bildirimleriyle bir afette durumunda iletişim kurulmasını sağlıyor.

İnegöl Belediyesi’nin afetlere yönelik çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi de kullanarak geliştirdiği “Afet Çantası” uygulaması hem bilgilendiriyor hem de acil çağrı ve bildirimleriyle bir afette durumunda iletişim kurulmasını sağlıyor.

Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İnegöl Belediyesi, teknolojinin gücünden de faydalanarak 2021 yılında “Afet Çantası” uygulamasını hayata geçirmişti. Cep telefonlarına indirdikleri bu uygulama ile vatandaşlar telefonlarından acil yardım çağrısı yapabiliyor, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin gerekli bilgilendirmelere ulaşabiliyorlar. Android ve IOS sürümlerinde yer alan “Afet Çantası” uygulamasını ilk 1 yıllık süreçte yüzlerce vatandaş kullanmaya başlarken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 17 Ağustos Marmara depreminin 23. Yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu. 17 Ağustos’un yıl dönümünde olduğumuzu hatırlatan Başkan Taban, “Temennimiz afetlerin yaşanmaması. Ancak afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu, özellikle bölgemizin de afet bölgesi olduğunu unutmadan, buna hazırlıklı olarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu çerçevede biz yerel yönetimler olarak bir dizi çalışmalar, araştırma ve incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve teknolojik altyapıyı da kullanarak tedbirler almak adına Afet Çantası mobil uygulamasını 2021 yılında hayata geçirdik. İnegöl Belediyesi olarak dijitalleşme noktasında çok ciddi adımlar attık. Bu konuda da dijital değişim ve dönüşümü merkeze alarak İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamayı Google Play ve App Store’dan kullanıcılar telefonlarına indirebilirler. Bu uygulamayı indirdiklerinde de burada ki tüm özellikleri kullanma şansını ücretsiz olarak elde edecekler. Ücretsiz bir uygulama olmakla birlikte her isteyen bu uygulamayı kullanabilir” dedi.

Uygulamanın içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, “Programı ilk açtığınızda afet çantasıyla ilgili acil yardım, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi konular görüyoruz. Burada acil yardıma bastığımızda acil yardımla alakalı 112 sekmesi açılıyor. Tıkladığınızda 112’ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da değilim, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin göçük altındasınız bir ses vermek istiyorsunuz ekiplerimiz sesleniyor. Ses vermek istiyorsanız burada acil yardım düdüğüne basarak sesi duyurabilirsiniz. Aynı zamanda Afet Çantası uygulamasında bilgilendirme sekmeleri de mevcut. Acil toplanma sahalarına buradan ulaşılabiliyor. Yine ilk yardım konusunda kısa kısa bilgilendirmeleri de içinde bulunduruyor. Vatandaşımızın bilincini arttırmak için testler var. Vatandaşlarımız bu gibi şeyleri Afet Çantası uygulamasında bulabilecekler” diye konuştu.

Açıklamasında tüm vatandaşları Afet Çantası uygulamasını indirmeye de devam eden Başkan Taban, “Şehrimiz ve ülkemizin afet gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu nedenle vatandaşlarımıza pek çok kolaylığı sağlayacak bu uygulamayı telefonlarına indirmeleri konusunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.