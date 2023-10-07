Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’un editörlüğünde hazırlanan ‘Disiplinler Arası Bir Bakışla Afet Yönetimi’ adlı kitap Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden Nobel Yayınları tarafından Bilimsel Kitap kategorisinde yayımlandı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altın editörlüğünde hazırlanan kitap, afet yönetiminin çeşitli disiplinlerle bilimsel çalışmaları bir araya getirerek, ekonomiden sosyal hizmetlere, psikolojiden iletişime kadar bir dizi farklı alanı kapsıyor. Salih Altun, 6 Şubat Depremi sonrasında dönemin Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Kriz Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görevlendirilmiş ve ayrıca Vali Ayyıldız ile birlikte bir süre Hatay Samandağ’da çalışmalara katılmıştı. Kitapta, Salih Altun’un yanı sıra, Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Doç. Dr. Serdar Yener, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Beki, Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Esra Çömezoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İslamoğlu gibi değerli yazarlar ve akademisyenlerin makaleleri de yer alıyor.

Afet yönetimi alanında çalışanlara yardımcı olacak

Kitap, afet yönetimi konusunda çalışan profesyoneller, akademisyenler ve konuyla ilgilenen herkes için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. ‘Disiplinler Arası Bir Bakışla Afet Yönetimi’, afet yönetimi alanında çalışanların ve ilgilenenlerin bilgi ve anlayışlarını genişletmelerine yardımcı olacak bir eser olarak öne çıkıyor. Yazarlar kitabın maksadının afet yönetimine dair geniş bir perspektif sunmak ve farklı disiplinlerin bu alanda nasıl birlikte çalışabileceğini göstermek olduğunu belirtti. Yayımlanan kitap Salih Altun tarafından Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’a ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a takdim edildi.

‘Disiplinler Arası Bir Bakışla Afet Yönetimi’ kitabı, seçkin kitapçılarda ve online satış noktalarında bulunabilir.