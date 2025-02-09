Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da, deprem sonrası en hızlı ve etkili adımları atan belediye başkanları, halk tarafından yüksek oranda takdir edildi. Araştırma Şirketi bölgede yaptığı kamuoyu anketi ile deprem sonrası yeniden inşa sürecinde öne çıkan belediye başkanlarını belirledi.İSTANBUL (İGFA) - Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve 4 bin kişilik bir katılımla gerçekleştirdi. Anket, Türkiye'nin en büyük felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depreminin ardından, özellikle afetin ağır izlerini taşıyan illerde belediye başkanlarının sergilediği başarıları gözler önüne serdi.

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan, anketin sonuçlarını değerlendirirken, bölge halkının gösterdiği direncin ve belediye başkanlarının gayretlerinin altını çizdi. Bozdoğan, "6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin ardından, yerel yönetimlerin en kritik görevleri üstlendiği, şehirlerin yeniden inşa edilmesi ve vatandaşlarımızın yaşamlarının normale dönmesi için büyük bir çaba sarf ettikleri bir döneme tanıklık ettik. Deprem sonrası, devletimizin güçlü iradesiyle desteklenen bu süreçte, belediye başkanlarımızın sahada gösterdiği etkinlik, yalnızca altyapı çalışmalarında değil, aynı zamanda halkla kurdukları güçlü iletişimde de kendisini gösterdi" dedi.

Özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi illerde belediye başkanlarının, büyük tahribata uğrayan şehirlerde yeniden inşa çalışmalarının hızla başlamasında gösterdikleri başarıları vurgulandı. Bu illerimiz, depremin en büyük yıkımına uğrayan ve halkının en çok yardıma ihtiyaç duyduğu bölgeler olurken, "Belediye başkanlarımız, devletin sunduğu imkanlarla, afetin yaralarını sarmaya yönelik tüm gücünü seferber etti. Deprem konutlarının hızla inşa edilmesi, altyapı çalışmalarının başlatılması ve halkla güçlü bir bağ kurulması, bu başkanlarımızın başarılarının temel taşlarıdır" dedi.

2024 seçimlerinin ardından deprem bölgelerinde en başarılı belediye başkanları, şu şekilde sıralandı: