Deprem bölgesindeki afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğünün Çakırköy’ de bulunan tamir atölyesinde konteyner üretimine başlandı.

Deprem bölgesindeki afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğünün Çakırköy’ de bulunan tamir atölyesinde konteyner üretimine başlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, afet bölgesinde evleri yıkılan, hasar gören vatandaşların barınma ihtiyaçlarına yardımcı olmak için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nde bulunan mevcut karavan ve konteynerler bölgeye sevk edildi. Sevkiyatın ardından Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğünün Çakırköy’ de bulunan tamir atölyesinde 9 Şubat 2023 tarihinde konteyner üretimine geçildi. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan malzemeler piyasadan uygun fiyatlara temin edilerek tamamen özgün tasarım ile imal edilen 2’si tuvalet olmak üzere 6 konteyner 14 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’a ulaştırıldı. Konteynerlerin yola çıkarılmasına Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Afyonkarahisar Fidanlık Müdürü Mutlu Tepe ve atölye çalışanları da eşlik etti.

Bu amaç doğrultusunda yeni konteynerlerin üretimine devam edildiği, bir kısmının imalatı tuvalet ve duş ihtiyacına yönelik konteynerler olarak üretilerek bölgeye en kısa sürede ulaştırılacağı kaydedildi.