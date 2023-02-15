Çorum Belediyesi tarafından afet bölgesine gönderilen arama kurtarma ekibi döndü. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, afet bölgesinde canla başla görev yapan Çorum’un kahramanlarına teşekkür etti.

Çorum Belediyesi tarafından afet bölgesine gönderilen arama kurtarma ekibi döndü. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, afet bölgesinde canla başla görev yapan Çorum’un kahramanlarına teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önce Afşin’e, ardından Adıyaman’a giden Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına destek vererek enkaz altından çok sayıda can kurtardı. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan arama kurtarma ekibi Çorum’a döndü.

"Ekibimizle gurur duyuyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, arama kurtarma ekibiyle İtfaiye Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Özverili çalışmalarından dolayı ekibe teşekkür eden Başkan Aşgın, “Depremin ilk anından itibaren afet bölgesine giden arama kurtarma ekibimiz, enkaz altında kalan insanlarımıza yardım eli uzattı. İtfaiye ekibimiz canını dişine takarak gece gündüz çalıştı. Ekibimize çalışmalarda gösterdiği özveri için teşekkür ediyorum" dedi.

Çorum arama kurtarma ekibinin önce Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde daha sonra Adıyaman’da kahramanca mücadele verdiğini dile getiren Başkan Aşgın, "İtfaiyemiz, ekipman olarak güçlü ve tecrübeli personele sahip. Deprem bölgesinde de fedakarca çalışarak birçok kardeşimizi sağ olarak göçük altından çıkarmayı başardılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.