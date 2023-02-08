Depremin vurduğu Adana’da saatlerdir enkaz başında görev yapan arama kurtarma görevlisinin ayakları şişti. Gencin yardımına 73 yaşındaki Kızılay gönüllüsü Leman Uçar koştu. Anne şefkatiyle yaklaştığı gencin çoraplarını çıkaran Leman teyze, ayaklarına krem sürerek, masaj yaptı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

Depremin vurduğu Adana’da saatlerdir enkaz başında görev yapan arama kurtarma görevlisinin ayakları şişti. Gencin yardımına 73 yaşındaki Kızılay gönüllüsü Leman Uçar koştu. Anne şefkatiyle yaklaştığı gencin çoraplarını çıkaran Leman teyze, ayaklarına krem sürerek, masaj yaptı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Can kayıplarının ve yıkımın yaşandığı kentlerden bir diğeri de Adana. 10 binanın yıkıldığı Adana’da enkaz bölgelerinde umut ve acı dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine gönderilen arama kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışıyor. Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için tüm imkanlarını seferber eden ekipler, durmaksızın görev yapıyor.

Leman teyzeden anne şefkati

Adana’da saatlerdir Turgut Özal Bulvarı’ndaki Zeray Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan bir arama kurtarma görevlisinin yoğun çalışma temposu sebebiyle ayakları şişti. İsminin Barış olduğu öğrenilen gence, Çukurova Kızılay Şubesi’nde gönüllü olarak çalışan 73 yaşındaki Leman Uçar yardım etti. Gencin çoraplarını çıkaran Leman teyze, ayaklarına krem sürerek, masaj yaptı. Yeniden gence çoraplarını giydiren Leman Uçar, ayaklarını ısıtmaya çalıştı. İlerleyen yaşına rağmen afet bölgesinde gönüllü olarak çalışan, hem depremzedelerin hem de ekiplerin yardımına koşan Leman Uçar, yardımseverliği ile herkesin takdirini topladı.