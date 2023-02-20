Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar Rize’de yurtlara yerleştirilmeye devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar Rize’de yurtlara yerleştirilmeye devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından evi yıkılan ve hasar alan afetzedeler, Rize’nin Pazar ilçesinde bir otele yerleştirildi. Görevli ve gönüllü ekiplerce depremzedelerin acil ve kişisel ihtiyaçları karşılandıktan sonra, Güneysu ilçesinde bulunan erkek ve kız öğrenci yurtlarına götürüldü.