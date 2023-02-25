Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, afet bölgesinde hayat normale dönene kadar seyyar mutfak uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, afet bölgesinde hayat normale dönene kadar seyyar mutfak uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine seyyar mutfak ve mobil ekmek fırın gönderildi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 6 Şubat’tan itibaren bölgeye yardımlar gönderildiğini, bölgede görev yapan teknik ekibin de haftalık olarak değiştirildiğini söyledi. Afet bölgesinde hayat normale dönene kadar hizmetlerin devam edeceğini altını çizen Rektör Yılmaz, mobil fırının saatte 500 ekmek ürettiğini, mobil mutfağında günlük bin ila bin 500 kişilik sıcak yemek pişirildiğini kaydetti.