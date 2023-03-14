Zonguldak’tan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak, depremzedelere yardım etmek için afet bölgesine giden komandolar görevlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak’a döndü.

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak, depremzede vatandaşlara yardım etmek, yardım malzemelerin dağıtılmasını sağlamak, bölgede emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek ve genel kamu güvenliğini sağlamak maksadıyla, Zonguldak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından 2 bin 59 mevcutlu Pazarcık Atatürk Parkı Çadır Kent bölgesinde, depremzede vatandaşlara ait 471 çadırın kurulması, bölgenin güvenliğinin sağlanması, gönderilen yardım malzemelerinin dağıtılması ve öğrencilerin eğitim göreceği dersliklerin hazırlanması faaliyetleri icra edildi. Görevin bitimine müteakip 13 Mart günü Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına dönüş yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Jandarma Asayiş Timi ve Trafik Jandarması timlerinin bölgedeki görevlerinin ise sürdüğü öğrenildi.