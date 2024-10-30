DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerince 23 Nisan İlkokulu’nda öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.

Deprem kuşağında olan Düzce’de deprem farkındalıklarını ilkokul öğrencilerine en iyi şekilde aşılamak için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçeve de Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri özellikle ilk okullarda öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili 23 Nisan İlkokulu öğrencilerine detaylı bilgiler verilirken, öğrencilere uygulamalı eğitimlerde verildi.