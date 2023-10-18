Aydın’da geçtiğimiz aylarda kurulan Afet Arama Kurtarma Eğitim ve Yardım Derneği (AFAR) eğitim çalışmalarına başladı. Dernek tarafından yeni katılımcılara uzmanlar tarafından tatbikatlı olarak arama kurtarma eğitimi verildi.

Aydın’da 25 Mayıs 2023 tarihinde profesyonel eğitmenler öncülüğünde kurulan AFAR çalışmalarını bu defa uygulamalı olarak devam etti. Afet farkındalığı, ilk yardım, doğada yaşam, kriz yönetimi, psikososyal destek, izcilik, dalış, köpekli arama, köpek eğitimi, kişisel gelişim, doğa yürüyüşleri, doğa ve kültür gezileri, doğa kampları, amatör telsizcilik, engelli farkındalıkları, çevre temizlik kampanyaları, hayvanları koruma ve yaşam alanlarını iyileştirme ile tiyatro ekibi gibi birçok alanda çalışmalar yürütmeyi planlayan AFAR yönetimini oluşturduktan sonra eğitim çalışmalarına başladı.

Sosyolog, Aile Danışmanı, Drama Lideri ve 1. Derece Yangın Eğitmeni Atakan Aktaş’ın başkanlığında oluşturulan birbirinden tecrübeli isimlerin yer aldığı yönetim üyeler ile birlikte farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atmayı hedefliyor. AFAD bünyesinde ’Temel Afet Eğitimi’ almaya başlayan AFAR gönüllüleri gün geçtikçe daha donanımlı hale geliyor.

"Siz yoksanız bir eksiğiz" sloganı ile AFAR gönüllüsü olmak isteyen herkesi derneklerine beklediklerini ifade eden AFAR Başkanı Atakan Aktaş, "Geçtiğimiz aylarda kurulan ve genel kurulu yaptığımız derneğimizde çalışmalarımıza başladık. Bazı ilçelerde de şubeleşme çalışmalarımızı tamamladık, geriye kalan ilçelerde de kısa sürede şubelerimizi açmayı hedefliyoruz. Şubeleştiğimiz ilçelerde aramıza katılan gönüllü yeni üyelerimize eğitimlerimizi vererek bir afet durumunda vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.