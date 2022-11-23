Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Kızıltepe’de esnafa afet bilinci ve acil durum eğitimi verildi.

Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Kızıltepe’de esnafa afet bilinci ve acil durum eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitim programında; esnafa depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek bütün doğal afetlerle ilgili bilgiler aktarıldı, yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verildi.

Kızıltepe’nin esnafında Mehmet Ertaş, “Çalışanlarımıza Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, afet ve acil durum eğitimi verildi. Yaşanabilecek bir afet durumunda; acil müdahale için donanımlı ve eğitimli insanların olması AFAD ekiplerinin de işini kolaylaştıracaktır. Bu konuda verilen eğitimleri önemsiyor ve personelimizin de en az AFAD personeli kadar bilgili olması gerekiyor” dedi.