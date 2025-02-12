İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

AFAD’ın Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasına ilişkin düzenlediği Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantıları devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın ev sahipliğinde AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara AFAD yetkililerinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile alanında uzman akademisyenler katılıyor. Bölgedeki sismik aktivitenin değerlendirildiği toplantıda mevcut sismik hareketlilik, muhtemel etkileri, alınan önlemler, ekipler ve kurumlar arasındaki koordinasyon değerlendiriliyor. AFAD, Ege Denizi’ndeki gelişmeleri yakından takip ediyor.