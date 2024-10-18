Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Gabar Dağı bölgesinde görev yapan TPIC Anonim Şirketi personeline Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı farkındalığın artırılması için eğitim verildi.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurum-kuruluşları, belediyeler ve STK’ların KBRN tehlikeler karşısında farkındalıklarının artırılması, basit kişisel korunma bilgi ve becerisi kazandırılmasına yönelik eğitimleri devam ediyor. KBRN konusunda uzman ekip tarafından TPIC personeline verilen eğitimlerde temel KBRN bilgileri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde KBRN olaylarında kullanılan maske ve koruyucu kıyafetin nasıl kullanılması gerektiği detaylarıyla uygulamalı olarak gösterilirken, KBRN olaylarında kullanılan ve her türlü gaza duyarlı olan detektörün kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara KBRN eğitimi yanı sıra temel afet bilinci eğitimi de verildi.

KBRN afetlerin yönetimi alanında çalışmaların yapılmasının bir gereklilik olarak ön plana çıktığına vurgu yapan AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, ’’Geçmişten günümüze kadar afet boyutunda birçok KBRN olay yaşanmıştır ve gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Bu sebeple, herkesin KBRN olaylarına maruz kalması durumunda sağlığını nasıl yöneteceğini öğrenmesi gerekmektedir. Bu sebeple insanların bir acil durum veya afet meydana gelmeden önce sağlığını doğru yönetmek için ne yapması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda uzmanlarımız tarafından Gabar Dağı bölgesinde ülkemizin ekonomisi ve geleceği açısından çok önemli bir faaliyet gösteren TPIC Anonim Şirketi personeline uzman personelimiz tarafından KBRN eğitimi, afet farkındalık eğitimi ve yangın farkındalık eğitimi verildi’’ dedi.