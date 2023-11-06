Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen sel felaketin ile ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada “Kayıp bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan sağanak yağışın ardından Aydın’ın Söke ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelirken, konu ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) açıklama yapıldı. Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, sel ve su baskınları sonucu kaybolan Ali Alptekin’in arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama ve kurtarma faaliyetine katılan tüm ekipler yeniden çalışmalarına başlarken, sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin için ekipler adeta seferberlik ilan etti. Konu ile ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada ise “5 Kasım tarihinde Söke ilçemizde başlayan yağışlar sonucunda, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. AFAD Başkanımız Vali Okay Memiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AFAD Müdahale Genel Müdürümüz çalışmaları bölgede koordine etmektedir. Bölgeye, 480 personel, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa ve toplam 70 araç sevk edilmiştir. Sel ve su baskınları sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan profesyonel Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede meydana gelen enerji kesintileri giderilmiştir. Bölgeye 3 mobil baz istasyonu kurulmuştur. Türk Kızılay tarafından bölgeye 2 ikram aracı sevk edilmiş, 300 kişilik kumanya dağıtılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.