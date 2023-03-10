Sıcaklığın 24 dereceye kadar çıkması beklenen Samsun’da AFAD ’kuvvetli lodos ve yağış’ uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Samsun’da Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 11 Mart Cumartesi günü sıcaklığın 24 dereceye kadar yükseleceğini tahmin ediyor. Sıcaklıkların mart ayı uzun yıllar mevsim normallerinin 16 derece üstüne çıkacağı Samsun’da bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) geldi.

AFAD Samsun’da yaşayan vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajda, “Meteorolojiye göre yarın Samsun’da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun” uyarısına yer verdi.