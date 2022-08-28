AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Pakistan sel bölgesine gidiyoruz! İlk seferde yer alan çadır, gıda, bebek maması ve hijyen paketlerinden oluşan insani yardımı selden etkilenen bölgeye ulaştırıyoruz. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Pakistan’daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.