Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kentteki bir termal otelde ‘deprem, yangın ve tahliye’ tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kentteki bir termal otelde ‘deprem, yangın ve tahliye’ tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta otel personellerine ‘İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi’ çerçevesinde ‘deprem anı, toplanma alanı uygulaması, yangın ve tahliye tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat teorik ve uygulama olarak iki aşamada yapıldı. Tatbikatın ikinci kısmında ise AFAD ekipleri deprem anında ve yangında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak personellere gösterdi.

AFAD ekiplerinin iş yerlerine yönelik tatbikatlarının devam edeceği belirtildi.