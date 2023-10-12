Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından lise öğrencilerine afetler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim çalışması Anafartalar Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde muhtemel afetler konusuna hazırlıklı olunması gerektiği konusu vurgulandı. Afyonkarahisar’ın deprem kuşağında bir il olduğunu hatırlatan eğitim de, herkesin hazırlık yapıp önlem alması gerektiğini belirtildi. Eğitimin ardından öğrencilere deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapılarak afet durumunda nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.