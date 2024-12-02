Tunceli’de AFAD ekiplerince jandarma personeline yönelik, çığda arama kurtarma eğitimleri verildi.

Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatlarının ardından kuzey ilçelerinde ve çığ riski taşıyan bölgelerde jandarma personeline yönelik AFAD tarafından eğitim programı düzenlendi. Tüm personele çığda farkındalık eğitimi verilirken iki time ise çığda arama kurtarma eğitimi verildi. Afetlere karşı her an hazırlıklı olmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.